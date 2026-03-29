José Luís Carneiro no discurso de encerramento do congresso do PS
José Luís Carneiro no discurso de encerramento do congresso do PSLeonardo Negrão
Política

Carneiro pressiona AD a escolher entre PS e Chega: "É altura de exigirmos que se decida"

O tema mais presente na reunião magna socialista, em Viseu, foi o PSD e o governo de Montenegro, acusado de "queimar pontes com o PS e fazer alianças com o Chega". Líder socialista promete continuar a ser "oposição responsável, mas firme".
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