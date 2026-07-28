Carneiro pede reunião com primeiro-ministro para esclarecer polémicas com Luís Neves

O secretário-geral do PS revelou esta terça-feira, 28 de julho, que solicitou uma reunião ao primeiro-ministro para pedir esclarecimentos sobre a polémica com o ministro da Administração Interna, esperando ser recebido esta semana.José Luís Carneiro, que falava aos jornalistas à entrada para uma reunião com o núncio apostólico em Portugal na embaixada da Santa Sé, em Lisboa, disse já ter formalizado o pedido ao primeiro-ministro, Luís Montenegro, e que aguarda resposta.O líder socialista afirmou querer ouvir “esclarecimentos sobre todos os factos” a envolver a polémica com o ministro da Administração Interna, Luís Neves.“Em função desses esclarecimentos, tomarei uma decisão de transmitir ao primeiro-ministro aquela que é a posição do PS”, acrescentou, afirmando esperar ser recebido ainda esta semana..Caso Luís Neves. Diretor financeiro da PJ assume entrega de atrelado a empreiteiro por falta de alternativas .PS diz que AD errou ao travar Luís Neves no Parlamento e que eventual reunião com Montenegro será decisiva