José Luís Carneiro foi recebido entusiasticamente à chegada ao Pavilhão Multiusos de Viseu numa sala que não tinha a lotação esgotada.
José Luís Carneiro foi recebido entusiasticamente à chegada ao Pavilhão Multiusos de Viseu numa sala que não tinha a lotação esgotada.Foto: Leonardo Legrão
Política

Carneiro concorda com Cavaco e diz que o "Governo não governa" e está a "cair para onde não deve"

Numa entrada para o 25.º Congresso do PS, em Viseu, num Pavilhão Multiusos que não está com a lotação esgotada, o líder do partido vincou o objetivo de "modernizar o PS".
Vítor Moita Cordeiro
Publicado a
Atualizado a

"A mensagem assenta-lhe que nem uma luva", disse esta sexta-feira, 27 de março, o secretário-eral do PS, José Luís Carneiro, à chegada ao Pavilhão Multiusos de Viseu, onde decorre até domingo o 25.º Congresso do PS. As palavras eram relativas ao Governo e faziam uma alusão ao texto que Cavaco Silva escreveu no Expresso, com uma série de prescrições para o Governo e com avisos para os socialistas.

José Luís Carneiro, parafraseando o antigo primeiro-ministro social-democrata, acabou por explicar que "o Governo não Governa, não reforma", para além de estar "a cair para onde não deve cair".

Questionado sobre a mensagem que, no mesmo texto, Cavaco Silva deixou ao PS – referindo que acredita "que, para benefício da democracia portuguesa e do país, o PS acabará por perceber que o quadro de valores e princípios fundamentais permanece inalterado, mas que as condicionantes da estratégia, dos objetivos e dos instrumentos da política mudam com o andar do tempo" –, José Luís Carneiro remeteu qualquer ideia para o discurso que fará na abertura do Congresso, dentro de momentos, afirmando apenas: "O nosso compromisso é com Portugal, em todos os momentos da vida do nosso país."

José Luís Carneiro foi recebido entusiasticamente à chegada ao Pavilhão Multiusos de Viseu numa sala que não tinha a lotação esgotada.
Socialistas pedem a Carneiro para afirmar o partido com “ideias novas” para o país
José Luís Carneiro foi recebido entusiasticamente à chegada ao Pavilhão Multiusos de Viseu numa sala que não tinha a lotação esgotada.
PS acusa Governo de "insensibilidade e incompetência" em questões fundamentais
Política
PS
José Luis Carneiro
Congresso do PS

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt