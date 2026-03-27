Carneiro concorda com Cavaco e diz que o "Governo não governa" e está a "cair para onde não deve"

"A mensagem assenta-lhe que nem uma luva", disse esta sexta-feira, 27 de março, o secretário-eral do PS, José Luís Carneiro, à chegada ao Pavilhão Multiusos de Viseu, onde decorre até domingo o 25.º Congresso do PS. As palavras eram relativas ao Governo e faziam uma alusão ao texto que Cavaco Silva escreveu no Expresso, com uma série de prescrições para o Governo e com avisos para os socialistas.José Luís Carneiro, parafraseando o antigo primeiro-ministro social-democrata, acabou por explicar que "o Governo não Governa, não reforma", para além de estar "a cair para onde não deve cair".Questionado sobre a mensagem que, no mesmo texto, Cavaco Silva deixou ao PS – referindo que acredita "que, para benefício da democracia portuguesa e do país, o PS acabará por perceber que o quadro de valores e princípios fundamentais permanece inalterado, mas que as condicionantes da estratégia, dos objetivos e dos instrumentos da política mudam com o andar do tempo" –, José Luís Carneiro remeteu qualquer ideia para o discurso que fará na abertura do Congresso, dentro de momentos, afirmando apenas: "O nosso compromisso é com Portugal, em todos os momentos da vida do nosso país.".Socialistas pedem a Carneiro para afirmar o partido com “ideias novas” para o país.PS acusa Governo de "insensibilidade e incompetência" em questões fundamentais