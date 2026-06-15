Carneiro acusa Governo de andar em “baile de máscaras” com Ventura sobre pacote laboral

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, acusou esta segunda-feira (15 de junho) o Governo de Luís Montenegro de estar envolvido num “baile de máscaras” com o líder do Chega, André Ventura, em torno das alterações à legislação laboral.As críticas foram feitas durante uma visita aos estaleiros da West Sea, em Viana do Castelo, onde o líder socialista reagiu ao anúncio de uma nova reunião entre Montenegro e Ventura para esta terça-feira. “O Governo está tomado pela desumanidade, está tomado pela insensibilidade”, afirmou José Luís Carneiro aos jornalistas, em declarações citadas pela agência Lusa e reproduzidas por vários meios, acrescentando que o Executivo “não tem pejo em estar neste baile de máscaras com o Chega”.Questionado sobre a hipótese de o primeiro-ministro, Luís Montenegro, e André Ventura chegarem a entendimento para viabilizar o pacote laboral, o secretário-geral do PS respondeu de forma lacónica: “O Diabo veste Prada”.A eventual convergência entre PSD e Chega em matérias laborais tem sido alvo de críticas por parte dos socialistas, que acusam o Governo de procurar apoio à direita para aprovar reformas sem procurar consensos mais alargados. Entre os socialistas, a aproximação entre o Executivo de Montenegro e o partido de Ventura em vários dossiers recentes tem levado algumas vozes internas a pedir uma demarcação clara do PS. Foi o caso do ex-líder Ferro Rodrigues, que na sexta-feira passada apelou a José Luís Carneiro para denunciar o que apelidou de “aliança do PSD com a extrema-direita” na governação e pediu ao secretário-geral socialista que assuma desde já o voto contra o próximo Orçamento do Estado..Ferro Rodrigues: "Esperemos que, em nome da estabilidade, o PS não continue a colaborar para que a aliança PSD-Chega se fortaleça"."Insensibilidade" do Governo. PS vai votar contra o Pacote Laboral na generalidade