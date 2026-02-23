Carlos Moedas conseguiu a maioria em Lisboa ao contar com Ana Simões Silva, que deixou o Chega e passou a independente. No Porto, Pedro Duarte conta com o independente Jorge Sobrado para ter a maioria na autarquia.
Capitais de distrito conseguem orçamento e estabilidade ao desviar vereadores

O DN faz o balanço das negociações com elementos de outras listas após as autárquicas para se garantir governabilidade. Chega ficou sem poder ser fiel da balança em Coimbra, Lisboa, Porto e Viseu.
Frederico Bártolo
poder local
edição impressa
coligações
Autarquias Locais
maioria

