Bloco de Esquerda garante "transparência sem reservas" sobre financiadores do partido

O Bloco de Esquerda (BE) rejeita, em comunicado divulgado esta quarta-feira, 15 de abril, que tenha levantado problemas sobre a identificação dos doadores do partido, garantindo que “tem defendido consistentemente a transparência no financiamento dos partidos e dos agentes políticos”. A posição do Bloco surge em reação a uma reportagem da TVI/CNN Portugal que dava conta de preocupações levantadas por forças políticas como a BE, CDU e Chega sobre a identificação dos doadores, as quais teriam motivado o parecer que levou à decisão da Entidade das Contas e Financiamentos Políticos (ECFP) de impedir a consulta pública aos financiadores dos partidos e das campanhas eleitorais. "Várias das alterações legislativas que tornaram a lei de financiamento dos partidos políticos mais exigente nesta matéria resultaram de iniciativas apresentadas pelo Bloco de Esquerda, que tem desempenhado um papel determinante na defesa de maior transparência e de um acesso mais amplo à informação sobre o financiamento partidário", lembra o partido no comunicado, acrescentando que "o escrutínio dos interesses económicos que possam influenciar a atividade política é uma condição essencial do funcionamento da democracia".O partido liderado por José Manuel Pureza garante que "entregou sempre à ECFP as listas de doadores que não são aderentes do partido, cumprindo as recomendações da entidade, bem como o espírito da lei de financiamento dos partidos", e faz uma distinção entre "donativos de aderentes, donativos de não aderentes, e recolha de fundos em atividades". "No caso dos doadores que são aderentes do Bloco de Esquerda, os recibos estão e estarão sempre disponíveis para serem consultados pela ECFP", sendo que o mesmo acontece com as "listas de participantes em atividades do partido que envolvem angariação de fundos, como os jantares-comício", explica."A notícia que motiva este esclarecimento agrupa, sob o mesmo rótulo, três partidos [incluindo, para além dos dois partidos referidos, o Chega] cujas posições e práticas são profundamente distintas", destaca o BE, reforçando a ideia de que, perante a ECFP, suscitou "dúvidas legítimas sobre a articulação entre a lei do financiamento e o Regulamento Geral de Proteção de Dados [RGPD]", mas sem nunca o colocar em causa.De acordo com o BE, e partindo da reportagem da TVI, "o Chega invoca o RGPD para se recusar a identificar à própria ECFP a origem de donativos. Não é a mesma coisa, e o ramalhete que junta o Bloco a essa prática serve apenas para ocultar a diferença. Uma vez mais: o Bloco de Esquerda identifica e continuará a identificar à ECFP a origem de todos os seus donativos", promete o partido, alegando que as suas contas "foram, em todos os exercícios, submetidas a auditoria e apresentadas à Entidade das Contas e Financiamentos Políticos, que funciona junto do Tribunal Constitucional, no cumprimento escrupuloso da lei"..Direção do BE recua na proposta sobre dever de proteger "bom nome do partido".Proposta de estatutos do BE prevê proteção do "bom nome" do partido. Norma não é consensual entre militantes