André Ventura prometeu que Lula e José Sócrates seriam presos.
André Ventura prometeu que Lula e José Sócrates seriam presos. Foto: Gerardo Santos
Política

Belém dividiu-se entre o “ladrão” e o “presidente das pessoas vulneráveis”

Em frente ao Palácio de Belém duas concentrações esperavam Lula da Silva: uma de apoio e outra a chamar-lhe “corrupto”.
Vítor Moita Cordeiro
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Lula da Silva
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