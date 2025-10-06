Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
População residente em Setúbal, é de 59 197, de acordo com dados de 2023. Foto: Reinaldo Rodrigues
Batalha no Montijo com PS dividido, promessas de renovação e aeroporto no horizonte

Argumentos PSD e Chega apontam desgaste do PS, depois de 28 anos à frente do Executivo municipal. O candidato socialista diz trazer renovação, enquanto o independente saiu das fileiras do PS, porque o seu projeto não foi aceite. Já a CDU aposta no único de todos os candidatos com experiência como presidente de câmara, em Alcochete.
