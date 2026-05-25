Rússia de Putin e EUA de Trump identificados pelos portuguses como os países que constituem as principais ameaças à segurança europeia, no barómetro DN/Aximage de maio de 2026
Rússia de Putin e EUA de Trump identificados pelos portuguses como os países que constituem as principais ameaças à segurança europeia, no barómetro DN/Aximage de maio de 2026FOTO: EPA/SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL / POOL MANDATORY CREDIT
Política

Barómetro DN/Aximage. Maioria defende diálogo com Rússia; EUA já surgem como segunda maior ameaça à Europa

63% dos inquiridos apoiam reaproximação diplomática com Rússia. Jovens apontam EUA como principal ameaça.
Rui Frias
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