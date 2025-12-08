Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
André Ventura aproveitou a queda nas intenções de voto em Gouveia e Melo e é agora o preferido dos inquiridos para o barómetro DN/Aximage.
Política

Barómetro DN/Aximage. Com Gouveia e Melo em queda, é André Ventura quem lidera intenção de voto presidencial

A queda acentuada de Gouveia e Melo (de 24,4% para 17,5%) faz com que André Ventura, terceiro em novembro, lidere praticamente com o mesmo resultado de há um mês. Cotrim é quem mais sobe.
Rui Miguel Godinho
Publicado a
Atualizado a
André Ventura
Política
Henrique Gouveia e Melo
Aximage
Marques Mendes
edição impressa
Presidenciais 2026
Eleições presidenciais 2026
Barómetro DN/Aximage

