55% dos inquiridos destaca André Ventura como principal figura da Oposição
55% dos inquiridos destaca André Ventura como principal figura da OposiçãoFOTO: Leonardo Negrão
Política

Barómetro DN/Aximage: Carneiro é o mais confiável para chefiar Governo, mas Ventura reina na oposição

Secretário-geral do PS ultrapassa Luís Montenegro na confiança dos portugueses para exercer o cargo de primeiro-ministro. Nota negativa tanto para atuação do Governo como para a da oposição.
Rui Frias
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