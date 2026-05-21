Barómetro DN/Aximage: Carneiro é o mais confiável para chefiar Governo, mas Ventura reina na oposição

José Luís Carneiro passou a ser o líder partidário em quem os portugueses mais confiam para assumir o cargo de primeiro-ministro, segundo o barómetro DN/Aximage de maio, ultrapassando Luís Montenegro, enquanto André Ventura continua a dominar de forma destacada a perceção pública sobre quem é o líder da oposição.No indicador de confiança para primeiro-ministro, o secretário-geral do PS surge na frente com 27%, seguido do líder do Chega com 25% e do atual primeiro-ministro, que cai para terceiro, com 24%. Uma mudança significativa atendendo a que, no mês anterior, Montenegro liderava este ranking, sinalizando agora um desgaste da imagem do primeiro-ministro..Barómetro DN/Aximage: PS abre dez pontos de vantagem e AD cai para terceira força.A queda do líder do PSD coincide com um contexto político difícil para o Executivo da AD. A sondagem mostra que 58% dos portugueses fazem uma avaliação negativa da atuação do Governo no último mês, com 20% a avaliar mesmo como “muito mau” o desempenho contra apenas 33% de avaliações positivas (29% “bem” e 4% “muito bem”).Os dados mostram um agravar do sentimento de insatisfação perante a governação - no barómetro anterior, as avaliações negativas atingiam os 54%, com o “muito mau” a obter 17% .A Área Metropolitana de Lisboa surge como a região mais crítica, com 67% de opiniões negativas.A erosão da confiança em Montenegro parece beneficiar simultaneamente o PS e o Chega, mas de formas diferentes. André Ventura continua a ser, de longe, a figura mais identificada pelos portugueses como principal rosto da oposição: 55% dos inquiridos apontam-no, mais do dobro dos 22% obtidos por José Luís Carneiro.. Apesar disso, os dados sugerem uma distinção clara feita pelos eleitores entre protesto e governação. Embora Ventura concentre a imagem da oposição e capitalize o descontentamento social, é José Luís Carneiro quem surge como opção mais confiável para liderar o país. O dirigente socialista apresenta resultados mais equilibrados entre diferentes grupos etários e sociais, mas é particularmente forte entre os eleitores mais velhos, alcançando a preferência de 33% entre os maiores de 65 anos, e obtém também resultados sólidos nas classes médias e médias-altas. Por contraponto, os grupos sociais mais baixos veem no líder do Chega o mais confiável para primeiro-ministro, assim como a faixa etária 35-49. Montenegro apenas mantém maior popularidade que os rivais na região Norte.Ainda assim, o barómetro mostra também descontentamento dos inquiridos com o desempenho da Oposição. Apesar de obter uma avaliação menos negativa do que o Governo, a Oposição é reprovada por 54% dos inquiridos (41% qualificam a sua atuação como “má” e 13% como “muito má”), contra apenas 37% de avaliações positivas, revelando um clima generalizado de insatisfação política.