Barómetro DN/Aximage: Eleitores do PS dizem que Ventura lidera a oposição

A dúvida quanto à liderança da oposição, por o PS ter mais 4313 votos do que o Chega nas eleições legislativas, mas eleger menos dois deputados para a Assembleia da República, não se coloca no Barómetro DN/Aximage de setembro. André Ventura é apontado como principal figura da oposição por 60% dos inquiridos, e só 16% reconhecem tal estatuto ao secretário-geral do PS, José Luís Carneiro.O domínio de André Ventura é esmagador entre os inquiridos que nas últimas legislativas votaram na AD (71%) e no Chega (88%), mas também ocorre nos eleitores do PS. Destes, 39% escolheram o líder do partido mais à direita no hemiciclo, mais do que os 35% que apontaram o antigo ministro da Administração Interna, que se tornou secretário-geral do PS no final de junho. Foi o candidato único à sucessão de Pedro Nuno Santos, que anunciou a decisão de se afastar na noite das legislativas, abalado por um dos piores resultados socialistas de sempre..Barómetro DN/Aximage: Chega ultrapassa AD e fica à frente das intenções de voto pela primeira vez .Mesmo assim, no Barómetro DN/Aximage de maio, Pedro Nuno Santos era a principal figura da oposição para 49% dos inquiridos, a grande distância do líder do Chega, que via esse estatuto reconhecido por 30%. Muito atrás estavam, e assim continuam, os restantes líderes partidários, com a coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, à frente desse pelotão, com 4%.André Ventura vence destacado em todos os segmentos, sendo a principal figura da oposição para 60% dos homens e das mulheres, mas destaca-se ainda mais entre os mais jovens, dos 18 aos 34 anos (68%), e os inquiridos com rendimentos mais baixos, da Classe C2 (66%) e Classe D (63%). Pelo contrário, os resultados mais positivos de José Luís Carneiro ocorrem entre os mais velhos, com 65 anos ou mais (27%), e os mais ricos, da Classe A/B (24%). .Ficha técnica.Objetivo do Estudo: Sondagem de opinião realizada pela Aximage - Comunicação e Imagem Lda, para o DN sobre intenção de voto legislativo e temas da atualidade política.Universo: Indivíduos maiores de 18 anos residentes em Portugal.Amostra: Amostragem por quotas, obtida a partir de uma matriz cruzando sexo, idade e região (NUTSII), a partir do universo conhecido, reequilibrada por género (2), grupo etário (4) e região (4), A amostra consiste em 570 entrevistas realizadas em CAWI; 273 homens e 297 mulheres, 131 entre os 18 e os 34 anos, 155 entre os 35 e os 49 anos, 155 entre os 50 e os 64 anos e 129 para os 65 e mais anos; Norte 205, Centro 123, Sul e Ilhas 92, Area Metropolitana de Lisboa 150.Técnica: Aplicação online - CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) - de um questionário estruturado, devidamente adaptado ao suporte utilizado, a um painel de indivíduos que preenchem as quotas pré-determinadas. O trabalho de campo decorreu entre 2 e 5 de setembro de 2025. Taxa de resposta: 85,59%.Margem de erro: O erro máximo de amostragem deste estudo, para um intervalo de confiança de 95%, é de + ou - 4,1%.Responsabilidade do estudo: Aximage - Comunicação e Imagem Lda, sob a direção técnica de Ana Carla Basílio.