José Luís Carneiro sucedeu a Pedro Nuno Santos, que teve um dos piores resultados de sempre do PS. Mas era visto como a principal figura da oposição em maio.
Política

Barómetro DN/Aximage: Eleitores do PS dizem que Ventura lidera a oposição

Presidente do Chega é quem faz mais frente ao Governo para duas vezes mais inquiridos do que todos os outros líderes juntos.
Leonardo Ralha
Publicado a
Atualizado a
Pedro Nuno Santos
PS - Partido Socialista
Chega
André Ventura
Mariana Mortágua
barómetro
Aximage
José Luís Carneiro
edição impressa

