Em reação ao caso, o primeiro-ministro reiterou que "nunca" foi "avençado" de qualquer empresa cliente da Spinumviva.
Política

Averiguação a Montenegro arquivada. PM fala em “inquérito criminal”

Ministério Público não viu "notícia da prática de ilícito criminal”. Em reação, Luís Montenegro disse que “foi mais longe do que o admissível num mero inquérito”. Queixa de Ana Gomes também arquivada.
Rui Miguel Godinho
Publicado a
Atualizado a
Luís Montenegro
Política
Justiça
Ministério Público
DCIAP
edição impressa
Spinumviva

