Braga verá dez candidatos à Câmara Municipal.
Braga verá dez candidatos à Câmara Municipal.Gonçalo Delgado
Política

Autárquicas: Só um milagre liberal no Bom Jesus evitaria a continuidade do PSD ou nova vida socialista

Rui Rocha liderou a IL e leva o mediatismo do Parlamento para a maior aposta autárquica. Competição com PS e PSD é difícil: António Braga desafia João Rodrigues, que quer ir de vereador a presidente.
Frederico Bártolo
Publicado a
Atualizado a
Iniciativa Liberal
Rui Rocha
PSD
PS
Braga
ADN
João Rodrigues
António Braga
edição impressa
Autárquicas 2025
Ricardo Silva

