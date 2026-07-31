Explicações de Luís Neves foram consideradas insuficientes pelo grupo parlamentar do Chega.
Explicações de Luís Neves foram consideradas insuficientes pelo grupo parlamentar do Chega.Gerardo Santos
Política

Assembleia da República volta a discutir improvável tentativa de ouvir Luís Neves

Explicações não convencem Chega, que pretende ouvir ministros da Administração Interna e da Justiça. Conferência de líderes reúne hoje, mas AD deve manter recusa e Aguiar-Branco recusou pedido da IL.
Leonardo Ralha
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