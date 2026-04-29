Propostas do Chega, BE e PAN para valorizar o trabalho no setor da segurança privada são discutidas esta quinta-feira, 30 de abril, no Parlamento.
Propostas do Chega, BE e PAN para valorizar o trabalho no setor da segurança privada são discutidas esta quinta-feira, 30 de abril, no Parlamento.Foto: Reinaldo Rodrigues
Política

AR discute porte de armas não letais e subsídio de risco para vigilantes

BE acusa o Chega de trazer para a conversa sobre segurança privada “distração” e “ruído”. Fabian Figueiredo defende, ao DN, que “as funções da polícia devem ser desempenhadas pela polícia”.
Vítor Moita Cordeiro
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