João Jaime Pires, candidato independente apoiado pelo PS a Arroios, fez a visita guiada à ex-líder parlamentar socialista,
Política

Aplicação para utilizador comum mapeia devolutos e é ferramenta política

Apesar da ausência de contactos formais com os criadores da app Devolutos.com, a coligação PS, Livre, BE e PAN para Lisboa usa a tecnologia para o programa autárquico. Mais de 4000 casas sinalizadas.
Frederico Bártolo
