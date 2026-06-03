António José Seguro vê eleição para Conselho de Segurança como "vitória da coerência da política externa"

O Presidente da República, António José Seguro, considera que a eleição de Portugal para o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), conseguida nesta quarta-feira (3 de junho), logo à primeira votação, é "uma vitória da diplomacia portuguesa e da coerência e estabilidade da nossa política externa".Num comunicado emitido pela Presidência da República, minutos após a votação, que está a decorrer na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, António José Seguro disse que a eleição de Portugal como membro não-permanente para o biénio 2027-2028 "é uma conquista que enaltece todo o povo português", representando "o que somos, a confiança que transmitimos e também o reconhecimento pelo nosso apego a valores universais".Por outro lado, o Chefe de Estado defendeu que a elevada votação - Portugal obteve 134 votos de entre os 191 países participantes, sendo um dos quatro eleitos logo à primeira votação, juntamente com a Áustria (relegando a Alemanha nas duas vagas destinadas ao bloco da Europa Ocidental), Zimbabué e Trindade e Tobago - "é também o reconhecimento do compromisso do nosso país com o multilateralismo e, em particular, com as Nações Unidas".Lançada em 2013, pelo então ministro dos Negócios Estrangeiros Paulo Portas, a candidatura de Portugal, que ocupará pela quarta vez um lugar entre os 15 países do órgão principal da ONU, do qual Estados Unidos, China, Rússia, Reino Unido e França são membros permanentes, com direito de veto, passou por vários governos e Presidentes da República. Pensando nisso, ao felicitar o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, os enviados especiais e toda a diplomacia portuguesa, Seguro não esqueceu "todos os governos que deram continuidade a este objetivo", e os seus antecessores, Cavaco Silva e Marcelo Rebelo de Sousa, "pelos seus esforços em torno deste objetivo"..Portugal eleito para o quarto mandato como membro não permanente do Conselho Segurança da ONU.Prioridades e perfil justificam otimismo de Portugal na eleição para Conselho de Segurança da ONU