António José Seguro nomeia antigo vice-presidente do CDS e do Benfica

O médico João Varandas Fernandes, que foi vice-presidente do CDS-PP nas lideranças de José Ribeiro e Castro e de Nuno Melo, bem como um dos vice-presidentes do Benfica nos mandatos de Luís Filipe Vieira, foi nomeado por António José Seguro para integrar o Serviço de Apoio Médico da Presidência da República.O despacho da nomeação de Varandas Fernandes foi publicado nesta terça-feira em Diário da República, mas foi assinado a 15 de abril e tem efeitos desde essa data. Terá direito a um abono equivalente a 83,80 % do que é recebido pelo cargo de assessor, que por sua vez corresponde a 85% do valor padrão atribuído aos diretores-gerais da Administração Pública (5.055,97 euros brutos, incluindo despesas de representação).Varandas Fernandes foi um dos raros militantes centristas a anunciar publicamente apoio à candidatura presidencial de António José Seguro, o que o médico fez logo em agosto de 2025, numa entrevista ao Diário de Notícias, na qual o vogal da direção da Cruz Vermelha Portuguesa e diretor das Ciências da Saúde da Universidade Autónoma de Lisboa explicou os seus motivos. "António José Seguro tem dimensão ética e uma matriz humanista que lhe permite um equilíbrio entre a justiça social e a economia de mercado. Além da sua experiência política e profissional, conhece bem as necessidades das pessoas e das instituições", disse então.A nomeação de João Varandas Fernandes reforça a abrangência das escolhas do Chefe de Estado, que durante a campanha presidencial realçou a sua independência, apesar de ter sido secretário-geral do PS. Também no Diário da República desta terça-feira foi publicado o despacho de nomeação do economista Jorge Marrão, fundador do Movimento Europa e Liberdade e próximo do ex-primeiro-ministro social-democrata Passos Coelho, enquanto consultor da Casa Civil da Presidência da República. E o escritor e editor livreiro Francisco José Viegas, que foi secretário de Estado da Cultura no Governo dos vencedores das legislativas de 2011, também integra a Casa Civil, enquanto consultor, desde meados de março..Ex-vice presidente do CDS declara apoio a António José Seguro.Presidente da República escolhe Adalberto Campos Fernandes para coordenador do Pacto Estratégico para a Saúde