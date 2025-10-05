António José Seguro critica "preços de casas inacessíveis e urgências fechadas"

O candidato presidencial António José Seguro aproveitou o 5 de Outubro para tecer mensagens políticas com claras críticas à situação do país. "A República é um compromisso com uma vida digna para todos e não se cumpre enquanto persistirem urgências fechadas, demoras inaceitáveis no acesso a consultas e a cirurgias, ou rendas e preços de casas inacessíveis e uma justiça lenta e que tantas vezes prescreve", afirmou o ex-secretário-geral do PS, ainda sem apoio de José Luís Carneiro na corrida a Belém, vincando em nota enviada às redações como habitação, Justiça e Saúde são temas principais.Mencionou ainda lamentos pela "pobreza, salários baixos, desigualdade salarial entre mulheres e homens e jovens que emigram porque não encontram o futuro que desejam em Portugal", garantindo que a Constituição se deve "cumprir" para que o país "progrida e os portugueses vivam melhor.""Neste 5 de Outubro, apelo à união dos portugueses em torno de Portugal, do nosso chão comum, o espaço que nos permite viver em paz, cumprir as nossas necessidades e exercer as nossas liberdades. É tempo de nos unirmos de verdade, não contra alguém, mas por Portugal, por um futuro mais justo, mais livre e mais digno", apelou..Histórico socialista afirma: “António José Seguro não pode esperar mais três meses pelo PS”.Presidenciais 2026. "Não serei um primeiro-ministro sombra em Belém", garante António José Seguro