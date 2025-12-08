Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
António Filipe prestou uma longa entrevista ao DNReinaldo Rodrigues
Política

António Filipe: “Investimento de 5,8 mil milhões na Defesa é insanidade. Precisamos de escolas e hospitais”

Candidato apoiado pelo PCP considera que vários adversários podem colocar em causa a Constituição nas Presidencias e aponta baterias a André Ventura, Cotrim de Figueiredo e Marques Mendes.
Frederico BártoloFilipe Alves
Publicado a
Atualizado a
