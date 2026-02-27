Antigo vice-primeiro-ministro Paulo Portas vai ser orador convidado das jornadas parlamentares do PSD

O antigo líder do CDS-PP e ex-vice-primeiro-ministro Paulo Portas será o orador convidado do primeiro dia das jornadas parlamentares do PSD, que se realizam a 10 e 11 de março em Caminha.A informação foi avançada à Lusa pelo líder parlamentar do PSD, Hugo Soares.Paulo Portas foi líder do CDS-PP entre 1998 e 2005 e, novamente, entre 2007 e 2016. Foi ministro da Defesa durante os governos PSD/CDS-PP liderados por Durão Barroso e Santana Lopes e começou por assumir a pasta dos Negócios Estrangeiros no executivo PSD/CDS-PP de Pedro Passos Coelho. Na segunda metade deste Governo, subiu a vice-primeiro-ministro.As jornadas parlamentares do PSD estiveram inicialmente previstas para 9 e 10 de fevereiro, mas foram adiadas devido ao mau tempo que atingiu Portugal entre 28 de janeiro e meados de fevereiro e causou 18 mortes e centenas de desalojados.O programa completo ainda não foi divulgado, mas as jornadas contarão, como habitualmente, com a presença do presidente do PSD e primeiro-ministro, Luís Montenegro.As últimas jornadas parlamentares do PSD, que foram organizadas em conjunto com a bancada do CDS-PP, realizaram-se em Évora em julho e tiveram como convidado principal Luís Marques Mendes, o candidato apoiado pelos dois partidos na primeira volta das presidenciais, que ficou em quinto lugar, com 11,3% dos votos..PSD entrega Provedoria ao PS, Constitucional é pedra no sapato.Distrital de Braga é exceção a listas únicas nas eleições internas do PSD