André Ventura não prometeu a vitória na segunda volta, mas disse que irá "percorrer cada rua" no que descreveu como "uma luta pela alma do nosso país".
Política

André Ventura vê-se a repetir 1986 e promete lutar contra o socialismo que "destrói, mata e corrompe"

Líder do Chega voltou a pressionar os outros partidos da "direita fragmentada" a evitarem a vitória de António José Seguro numa segunda volta que apresentou como "uma luta pela alma do nosso país".
Leonardo Ralha
