André Ventura recusa apelar ao voto quando há populações afetadas pelo mau tempo
O candidato às Presidenciais 2026 diz que esta sua posição “tem riscos políticos" e diz que no domingo "assumirá o que acontecer”.
 O candidato André Ventura defendeu hoje que não faz sentido apelar ao voto para a segunda volta das eleições presidenciais quando as populações estão a lidar com os efeitos do mau tempo, apesar de admitir “riscos políticos”.

“Não me parece fazer sentido que a minha mensagem seja de apelo ao voto, parece-me que a minha mensagem deve ser 'resolvam os problemas destas pessoas'”, afirmou.

O candidato apoiado pelo Chega falava antes de uma visita à Adega Monte Novo e Figueirinha, em Beja.

“Agora estamos novamente no meio de uma crise, eu acho que nos devemos focar nisso e sinto que aquilo que tenho dito está a surtir efeito do ponto de vista prático”, defendeu.

André Ventura admitiu que esta postura “tem riscos políticos, evidentemente”, mas remeteu essa análise para domingo. “Eu cá estarei para assumir o que aconteça”, indicou o também líder do Chega, partido que o apoia na corrida a Belém.

André Ventura considerou que, “quando chegar o momento, as pessoas decidirão quem tem o melhor perfil” para ser o próximo Presidente da República.

“Eu acho que já dei mostras de que tenho o perfil que decide e não de deixar tudo na mesma”, salientou.

