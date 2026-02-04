André Ventura recusa apelar ao voto quando há populações afetadas pelo mau tempo

O candidato André Ventura defendeu hoje que não faz sentido apelar ao voto para a segunda volta das eleições presidenciais quando as populações estão a lidar com os efeitos do mau tempo, apesar de admitir “riscos políticos”.“Não me parece fazer sentido que a minha mensagem seja de apelo ao voto, parece-me que a minha mensagem deve ser 'resolvam os problemas destas pessoas'”, afirmou.O candidato apoiado pelo Chega falava antes de uma visita à Adega Monte Novo e Figueirinha, em Beja.“Agora estamos novamente no meio de uma crise, eu acho que nos devemos focar nisso e sinto que aquilo que tenho dito está a surtir efeito do ponto de vista prático”, defendeu.André Ventura admitiu que esta postura “tem riscos políticos, evidentemente”, mas remeteu essa análise para domingo. “Eu cá estarei para assumir o que aconteça”, indicou o também líder do Chega, partido que o apoia na corrida a Belém.André Ventura considerou que, “quando chegar o momento, as pessoas decidirão quem tem o melhor perfil” para ser o próximo Presidente da República.“Eu acho que já dei mostras de que tenho o perfil que decide e não de deixar tudo na mesma”, salientou..Seguro diz que Ventura quer mudar de regime e que traria cinco anos de turbulência.Alfredo Barroso e José Ribeiro e Castro: "Não usaríamos o TikTok para semear ‘fake news’”