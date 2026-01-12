Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Figuras do grupo parlamentar do Chega, como Cristina Rodrigues e Marta Silva, juntaram-se à arruada de André Ventura.
Figuras do grupo parlamentar do Chega, como Cristina Rodrigues e Marta Silva, juntaram-se à arruada de André Ventura.Leonardo Ralha
Política

André Ventura faz tudo para exorcizar os fantasmas de uma segunda volta futura

Candidato ataca quem apela ao voto útil dos eleitores do Chega, contra sondagens que indicam a sua derrota contra qualquer adversário. Promete outro “modelo de Presidente” e um “corte com o sistema”.
Leonardo Ralha
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Chega
André Ventura
reportagem
Marques Mendes
Cotrim de Figueiredo
edição impressa
Presidenciais 2026
Sobral de Monte Agraço
Presidenciais de 2026
Eleições presidenciais 2026

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt