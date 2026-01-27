Jorge Veloso era o presidente da Associação Nacional de Freguesias e várias vezes lamentou o orçamento curto para os objetivos
Anafre. PS abdicou da liderança para negociar e conseguir duplicar orçamento

Socialistas iriam ter presidência, mas integram lista única para garantir 5% de financiamento até 2030 e forçar Governo a descentralizar. Social-democrata Francisco Brito comandará o órgão.
Frederico Bártolo
Governo
PCP
Descentralização
Partido Socialista
Freguesias
ANAFRE
Social-Democrata
Orçamento do Estado 2026
Francisco Brito
Eugénio Pisco

