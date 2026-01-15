A sexta-feira dos candidatos: Ventura faz descida do Chiado, Seguro procura cativar portuenses

No último dia de campanha, esta sexta-feira, os candidatos presidenciais apostam os derradeiros trunfos. André Ventura, que tem tido sondagens favoráveis que o apontam à segunda volta, fará a descida do Chiado pelas 14h.30. A ação de campanha termina um percurso que começou no Alentejo, passando depois pela zona Centro do país e Norte. Como tal, fecha na Baixa lisboeta e não pode ser deixado de assinalar que o presidente do Chega, confiante certamente no voto, fará uma arruada que é, tradicionalmente, usada pelo Partido Socialista. Sócrates fê-lo em Legislativas, António Costa e Pedro Nuno Santos também e Sampaio da Nóvoa, em 2016 (como se pode ver na imagem), escolheu um almoço com personalidades socialistas na Trindade para depois fazer essa mesma descida. Ventura, diga-se, nas Legislativas de 2024, fez essa mesma expedição ao Chiado e andou em ruas paralelas a Pedro Nuno Santos. Catarina Martins, na quarta-feira, fez do Largo do Carmo ao Chiado o último grande momento em Lisboa. De acordo com o que o DN pôde apurar, os discursos vão ser, fundamentalmente, centrados na equiparação dos campos políticos de Cotrim de Figueiredo e Marques Mendes.António José Seguro tinha ido na quarta-feira a Mafra, Amadora e Vila Franca de Xira, muito em busca de um voto mais disperso nas zonas limítrofes do concelho de Lisboa. Vai prosseguir com a mesma estratégia hoje, seguindo para Vila do Conde e Gaia, mas também com passagem pelo Porto. Será no centro da cidade, no mercado do Bolhão, que terá a federação distrital do PS em peso, uma das que mais mostrara dúvidas ao apoio a Seguro dentro do partido, mas que acabou por votar favoravelmente, com alguma divisão entre autarcas locais.Ao que o DN pôde apurar a presença de Pedro Nuno Santos, ex-secretário-geral do PS, que declarou publicamente elogios a Seguro no início da semana, não está afastada. São esperados vários deputados do partido, mas também ex-ministros de Costa ao lado do candidato presidencial. O discurso não se tem centrado, de há uma semana para cá, no relevo de eleitores de esquerda escolherem-no a si, mas na luta contra o extremismo, apontando a Ventura. Na quinta-feira, apontou, acima de tudo, aos moderados e sociais-democratas..Marques Mendes pode encontrar-se com Ventura na Baixa de Lisboa e almoça com um grupo de mulheres. Deve ter ministros no comício de fim de campanha. Seguro terá deputados a seu lado. Resta saber se Pedro Nuno Santos comparece.Último dia de campanha.Henrique Gouveia e Melo fez o sentido inverso a Seguro. Passara por vários concelhos da Área Metropolitana do Porto e, desta feita, terminará em Lisboa. Fará uma visita ao Mercado de Benfica, freguesia na qual se viu a maior votação para os socialistas nas autárquicas. Seguirá para a instituição de solidariedade AFID, na Amadora, calcorreando depois Cascais, primeiro no Museu Paula Rego, depois com uma ação de campanha no comboio da CP, finalizando a campanha com um comício no Pátio da Galé, onde se esperam figuras da AD a preencher as fileiras. Tem discursado crítico a praticamente todos os rivais.Marques Mendes vai a Sintra de manhã, tendo o anfitrião Marco Almeida na lista de presentes. O social-democrata corre bem o risco de ter um encontro imediato com a campanha do presidente do Chega. Almoçará às 13.30 na Trindade, reunião que, de acordo com a assessoria de imprensa, terá somente mulheres e que, publicamente, foi divulgado depois da acusação de assédio a Cotrim de Figueiredo. Uma hora depois começa a arruada de Ventura no Chiado, o que torna possível a interseção entre candidatos. Na Gare Marítima da Rocha de Conde de Óbidos, Marques Mendes terá, ao final da tarde, um conjunto extenso de apoiantes, nomeadamente esperando-se membros do Governo. Finaliza o dia num contacto com população em Algés.Cotrim de Figueiredo irá ao mercado de Guimarães às 9.00 horas, segue para a fábrica Trimalhas e encerra a campanha com um comício em Braga, sendo expectável que continue a apontar ao eleitorado da AD. Nesse comício, deverá ter Rui Rocha, ex-presidente do partido e autarquia à qual se candidatou em outubro. António Filipe começa o dia numa ação num mercado da Baixa da Banheira, na Moita, termina a campanha no ginásio dos Bombeiros Voluntários de Sacavém, mas tem, pelas 17.45, um desfile com início no Largo do Chiado. É expectável que Paulo Raimundo e João Ferreira sejam figuras notadas.Catarina Martins rumou a Norte e estará de manhã perto do Toural, no Mercado de Guimarães, podendo encontrar-se com Cotrim de Figueiredo. A bloquista passa o início da tarde em Matosinhos, terminando o dia com um jantar na Associação de Moradores da Bouça, já no Porto, de onde é natural. Jorge Pinto faz de comboio a viagem desde Campanhã até Santa Apolónia, ruma à associação cultural e juvenil Batoto Yetu, em Caxias. Terá Isabel Mendes Lopes e Rui Tavares no encerramento no Teatro da Luz, onde se espera que faça um balanço de campanha..No Porto estará Catarina Martins, ainda que, em Guimarães, se possa cruzar com Cotrim de Figueiredo. Jorge Pinto vai acabar a campanha blindado por Rui Tavares e Isabel Mendes Lopes.