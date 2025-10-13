A reação de Alexandra Leitão: “Assumo a derrota, agora serei oposição firme”

Alexandra Leitão reconheceu às 00h30 a derrota eleitoral. “Estou aqui para asumir a derrota nas Autárquicas, transmiti os parabéns a Carlos Moedas e desejei sorte para o que se avizinha”, principiou, enquanto era aplaudida grandemente pela multidão que acorreu ao Fórum Lisboa, na Avenida de Roma.Para a socialista não há qualquer arrependimento quanto aos parceiros de coligação. “Foi uma convergência da qual não me arrependo. Todas as coisas que se orientam pelo serviço público valem sempre a pena. É por isso que este caminho valeu por si só. Quero agradecer a coragem do Livre, do Bloco e do PAN. Assumo inteiramente a responsabilidade por um resultado que não queríamos”, declarou.A socialista diz não pensar em futuros cargos no PS, antes, sim, no trabalho como vereadora, onde vai combater a governação de Moedas. “Prometo lealdade a quem ganhou e uma oposição rigorosa, firme. A oposição tem legitimidade e devemos ser vigilantes”, garantiu a candidata que, à 1h00, tinha menos 5000 votos do que Carlos Moedas. "Neste momento, só tenho duas certezas, a primeira é de que assumirei a vereação. A segunda é que usarei a minha capacidade e rigor", expressou.Rui Tavares, porta-voz do Livre, e Mariana Mortágua, coordenadora do Bloco de Esquerda, acompanharam Leitão no palco. O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, pronunciou-se no Largo do Rato e não marcou presença no Fórum Lisboa..Autárquicas 2025. Alexandra Leitão termina com desafio a uma Rua do Carmo cheia de gente: "Uma mulher à presidência! Pode ser?