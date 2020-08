Volta a azedar o ambiente entre a Ordem dos Médicos e Costa

Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos, com o primeiro-ministro, António Costa, depois da reunião que tiveram terça-feira de manhã em S. Bento

As seis recomendações da Ordem dos Médicos para combater o vírus e preparar o inverno

Costa considera esclarecidos "mal-entendidos" com Ordem dos Médicos

Médicos em guerra aberta com Costa. Reunião urgente entre ordem e primeiro-ministro é já amanhã

"O primeiro-ministro não transmitiu integralmente e fielmente aquilo que minutos antes tinha reconhecido à Ordem dos Médicos."

A acusação a António Costa consta num email geral aos associados da Ordem dos Médicos que o bastonário emitiu ainda ontem, a propósito da reunião que ontem manteve em São Bento com o primeiro-ministro.

Segundo Miguel Guimarães, na reunião "foi reconhecido pelo primeiro-ministro", e "em vários momentos", que "os médicos cumpriram a sua missão no lar de Reguengos de Monsaraz e em todo o país e que as declarações à margem de uma entrevista ao Expresso, vindas a público no fim de semana, não correspondem ao que pensa sobre os médicos".

Ou seja, conta ainda o bastonário: "O próprio primeiro-ministro reconheceu que as palavras proferidas na entrevista eram contraditórias com o seu pensamento sobre os médicos."

Porém, nas declarações que depois fez aos jornalistas - sem direito a perguntas - o primeiro-ministro "não relevou a mensagem de retratamento da mesma forma enfática que aconteceu na reunião". E ele próprio, Miguel Guimarães, não o conseguiria salientar na própria conferência de imprensa porque depois de falar António Costa a fechou imediatamente.

Na mensagem aos associados da Ordem, o bastonário explica que pediu a audiência ao PM "na sequência de várias declarações caluniosas proferidas sobre os médicos e sobre o caso do Lar de Reguengos de Monsaraz, muito em particular ao jornal Expresso, durante e à margem de uma entrevista, numa escalada que em nada beneficiava nenhuma das partes visadas, nem o interesse dos doentes e nem o combate a esta grave pandemia".

[em atualização]