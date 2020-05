Trump telefonou a Marcelo para elogiar Portugal pela forma como atacou o covid-19

O Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa recebeu esta sexta-feira ao início da tarde um telefonema do seu homólogo dos Estados Unidos, Donald Trump, que aproveitou a ocasião para elogiar "o desempenho português neste surto pandémico" de covid-19 que está a atingir todo o mundo, revela o site oficial da Presidência.

O chefe de Estado americano ofereceu ainda "toda ajuda que fosse considerada útil e necessária" a Portugal. Foram ainda abordados "diversos assuntos de interesse bilateral", nomeadamente no que diz respeito a questões "económicas e da situação internacional".

Os dois presidentes partilharam "a forma como tem sido afrontada a doença e a sua propagação" nos dois países, tendo sido motivo de conversa "a participação de uma empresa portuguesa nos testes científicos nos Estados Unidos da América, para a produção de um medicamento específico".

De acordo com a nota oficial da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa "sublinhou a importância da cooperação internacional e do quadro multilateral das organizações internacionais para enfrentar os desafios comuns", tendo destacada a prioridade da "luta à pandemia e a importância das lições aprendidas".

Trump não é o primeiro chefe de Estado a elogiar Portugal no combate à pandemia, pois na última quarta-feira, o presidente esloveno Borut Pahor publicou uma mensagem, gravada em português, nas redes sociais onde se solidarizava com Portugal no combate à covid-19.