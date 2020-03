Resposta à pandemia. Costa reúne-se com partidos

O primeiro-ministro, António Costa, vai reunir-se com os partidos para dar conta das medidas para fazer face à pandemia do covid-19

Enchente na praia de Carcavelos em dia de sol com aulas suspensas

O primeiro-ministro, António Costa, convocou para quinta-feira os líderes de todos os partidos com assento parlamentar para dar conta das decisões que estão a ser tomadas pelo Governo sobre o novo coronavírus e para os ouvir sobre esta pandemia.

Fonte oficial do gabinete de António Costa confirmou à Lusa esta informação, explicando que estas audiências vão acontecer na residência oficial do primeiro-ministro, em Lisboa, logo após o Conselho de Ministros que está marcado, como habitualmente, para quinta-feira de manhã.

A reunião surge depois de a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarar, esta quarta-feira, a doença covid-19 como pandemia.

Este é um "momento muito importante para a Europa"

Também esta quarta-feira, António Costa deslocou-se a Berlim onde tem marcado um jantar com a chefe do governo alemão, Angela Merkel. Além das relações bilaterais, o primeiro-ministro e a chanceler alemã vão discutir as principais questões políticas europeias e internacionais.

Numa conferência de imprensa conjunta antes do jantar, António Costa frisou que este é um "momento muito importante" para os dois países, "mas também para a Europa".

"Um momento onde, mais uma vez, seja pela pandemia do coronavírus, seja pela crise migratória, seja pelos desafios globais que se colocam às nossas economias, mais do que nunca, é importante reafirmar a força da União Europeia", salientou.

O novo coronavírus foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 4300 mortos em 28 países e territórios.

Mais de 120 mil pessoas foram infetadas, com casos registados em 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 59 casos confirmados oficialmente.