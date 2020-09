Contas públicas. Catarina Martins sugere a Costa que dispense Rio de negociações

A líder do BE, Catarina Martins, visitando este sábado uma exposição do fotojornalista Alfredo Cunha na Amadora

"Seguramente, se o PS as quiser construir à esquerda, não precisará de negociar com Rui Rio", declarou Catarina Martins aos jornalistas, no final de uma visita a uma exposição de fotografia de Alfredo Cunha, na Galeria Municipal Artur Bual, na Amadora.

A coordenadora do BE considerou que "não cabe ao Presidente da República", Marcelo Rebelo de Sousa, encontrar soluções para a aprovação do Orçamento e manifestou-se convicta de que "essas soluções virão do parlamento, queira o Governo".

"Portanto, não há nenhuma razão para o Governo precisar de Rui Rio, a menos que o PS não queira negociar com o BE. Nós estamos cá para construir soluções", reforçou.

Questionada se neste momento estão a decorrer negociações e se o Governo já respondeu às propostas colocadas em cima da mesa pelo BE, Catarina deu a entender que o seu partido está ainda a aguardar respostas.

"Cabe ao Governo também fazer as suas propostas e as suas aproximações. E o BE tem toda a disponibilidade, tem vindo a apresentar soluções. E aqui estamos para construir soluções para a crise."

"Isto não é uma lista sim/não. Vamos ou não responder à crise? Nós apresentámos algumas propostas que achamos importantes sobre como é que respondemos a quem perdeu tudo com a pandemia. Há outras propostas? Alguém as tem? Quais? É preciso saber, para construirmos no parlamento uma maioria", disse.

As propostas do BE, que, frisou, "são públicas", destinam-se também à proteção do emprego e dos salários, à defesa do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e a assegurar uma utilização com "critério e transparência" dos dinheiros públicos, elencou Catarina Martins.

Catarina Martins repetiu a mensagem de que "o Bloco cá está " e "nunca deixa de procurar soluções para o país" e assinalou que "o parlamento durante quatro anos na legislatura passada teve sempre soluções" para a aprovação dos orçamentos do Estado.

"Queira o PS, continuará a tê-las", reiterou.

Catarina Martins aproveitou para criticar as últimas tomadas de posição públicas do Presidente da República sobre o OE2021.

"é o parlamento que deve construir as soluções" para a aprovação do Orçamento e que isso "não cabe ao Presidente da República".

"Não é o Presidente da República que determina maiorias parlamentares", acrescentou

Porque - insistiu - "é o Parlamento o lugar para encontrar soluções, não é o Presidente da República que determina quais são as soluções que são encontradas".

Na sexta-feira, à margem de uma visita a São Brás de Alportel, no Algarve, o Presidente da República considerou que, se não for possível uma aprovação do Orçamento do Estado com "apoio à esquerda", então "a oposição, sobretudo a oposição que ambiciona liderar o Governo" deve viabilizá-lo, como fez quando liderou o PSD.

Marcelo Rebelo de Sousa lembrou que, quando presidiu ao PSD, viabilizou "três orçamentos do primeiro-ministro António Guterres", com o seu partido "sublevado e parte do eleitorado a protestar" por esse apoio a um Governo do PS.

Interrogado se este era um recado para Rui Rio, o Presidente da República respondeu que estava a "dizer aquilo que é de bom senso meridiano" e que significa que "há um limite para aquilo que é próprio da democracia, que é a livre escolha dos partidos e dos políticos".

Marcelo Rebelo de Sousa reconheceu que ao PSD pode "custar muito viabilizar o Orçamento", por "discordar disto ou daquilo", mas sustentou que "importa aprovar o Orçamento".

À entrada para uma reunião do Conselho Nacional do PSD, também no Algarve, em Olhão, que viria a aprovar uma moção de apoio à eventual recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa nas presidenciais de 2021, Rui Rio respondeu às palavras do chefe de Estado.

O presidente do PSD recusou hoje sentir-se pressionado pelo Presidente da República e disse que quem está sob pressão são "PCP, BE, PS ou PS só com um", enquanto o seu partido "está, por assim dizer, na bancada à espera que o jogo se inicie".

Instado a responder o que fará o PSD se a esquerda não se entender para aprovar o documento, Rui Rio retorquiu: "É um não problema".