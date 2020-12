Marcelo Rebelo de Sousa: "Se este SEF não serve, tem se avançar para outra realidade"

Marcelo Rebelo de Sousa justificou a "postura cuidadosa" que tem adotado em público sobre este caso da morte do cidadão ucraniano com o facto de haver um "processo criminal em curso", mas deixou esta quinta-feira (10) um sério recado institucional ao Governo e ao Ministério da Administração Interna.

"Temos de apurar se foi um caso isolado", disse, alertando que se não for esse o caso, "se o problema for do sistema", então "é o sistema que tem de ser substituído". "Se não funciona este SEF, não serve", sublinhou o chefe de Estado. E aí, avisa, "temos de avaliar se os protagonistas que deram corpo ao sistema que falhou podem ser os mesmo no período seguinte".

As declarações de Marcelo Rebelo de Sousa seguiram-se quase de imediato às do ministro da Administração Interna Eduardo Cabrita, que anunciou uma indemnização do Estado português à família do cidadão ucraniano e recusou demitir-se por este caso.

Marcelo considerou que "se justifica" a atribuição de indemnização pelo Estado: "Temos de reconhecer que se governo atribui indemnização e há uma diretora do SEF que se demite por aquilo que reconhece como um caso de tortura, há um reconhecimento por parte do Estado de uma responsabilidade objetiva, mesmo antes de processo criminal findar".