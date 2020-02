Joacine Katar Moreira demite-se do Livre

Livre vai mudar as regras internas. Joacine não poderá ser recandidata pelo partido

Joacine não abdica de lugar no Parlamento: "Eu nasci para estar ali. Eu vou continuar ali"

Joacine Katar Moreira já não é militante do Livre. A (agora) deputada não inscrita enviou a carta de desvinculação esta madrugada. A notícia foi avançada pelo Expresso e confirmada pelo DN.

A desvinculação do partido pela qual foi eleita deputada ocorreu cerca de um dia depois de a deputada ter solicitado passar à condição de deputada não inscrita.

"A sensação, por enquanto, não é de liberdade nenhuma. Mas, de repente, fez-se algum silêncio e isso é uma espécie de ouro neste momento."

A deputada anunciou a desvinculação do Livre na sua página no Facebook: "A sensação, por enquanto, não é de liberdade nenhuma. Mas, de repente, fez-se algum silêncio e isso é uma espécie de ouro neste momento."

Na semana passada, a Assembleia do Livre retirou confiança política à deputada, aprovando uma resolução que já vinha de antes do congresso do partido. Nesse congresso, a deputada respondeu às acusações e críticas de que foi alvo.

No fim de semana, a deputada reafirmou que essa decisão do partido não a levaria a renunciar ao mandato parlamentar.

[em atualização]