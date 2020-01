Joacine Katar Moreira está no congresso: "Renunciar está fora de questão"

Joacine está hoje no congresso do Livre que vai decidir o seu futuro

Joacine Katar Moreira está presente no IX congresso do Livre, que está a decorrer esta manhã em Lisboa. À chegada, a deputada única do partido, visada numa resolução que propõe que o partido lhe retire a confiança política, foi breve nas declarações, mas garantiu que não tenciona renunciar ao mandato de deputada. "Está fora de questão", garante Joacine.

Agora sentada na primeira fila, Joacine Katar Moreira vai intervir no congresso.

