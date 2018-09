Sondagem: Bloco e PSD a descer, CDS com maior subida

Catarina Martins assume "erro de análise da direção" do BE sobre caso de Robles

Uma sondagem da empresa Aximage feita para o Jornal de Negócios e o Correio da Manhã mostra uma descida de quase dois pontos nas intenções de voto no Bloco de Esquerda, que cai de 9,5% das intenções de voto em julho para 7,8% em setembro. Esta quebra pode ser explicada pelo caso Robles.

Mas a sondagem também mostra que o PSD saiu prejudicado nas intenções de voto, caindo de 27,2% em julho para 24,1% das intenções de voto no mês de setembro, sendo que fatores como as críticas à liderança do partido por parte de Rui Rio no verão e a criação de um novo partido por Santana Lopes podem estar por detrás destes valores.

Em contraste com o PSD e o CDS, houve partidos que foram beneficiados nesta sondagem. O PS, por exemplo, registou um aumento das intenções de voto de 39% para 39,9%. Por outro lado, a CDU obteve um aumento de 7% em julho para 7,1% em setembro. Por fim, o CDS foi o partido que registou a maior subida: se em julho as intenções de voto estavam nos 7,4%, em setembro esse valor passou para os 9,2%.

