Rutura entre Ministério da Educação e sindicatos de professores

Os sindicatos de professores e o Ministério da Educação não chegaram a acordo sobre a reposição do tempo de serviço que esteve congelado. "Houve um muro de intransigência por parte do Governo", é desta forma que Mário Nogueira, o secretário-geral da Fenprof, resume a reunião de hoje. As organizações sindicais vão reunir hoje à tarde para decidir que ações que luta vão levar a cabo já a partir do 2ª período.

