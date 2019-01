Parlamento europeu investiga Maria João Rodrigues por assédio moral

O Parlamento Europeu abriu uma investigação de assédio moral precisamente contra um dos seus membros defensor da política social da UE, noticia a edição europeia do Politico. Acrescenta que o queixoso fez nove denúncias contra a eurodeputada portuguesa Maria João Rodrigues.

Entre os motivos apresentados para a queixa estão as tentativas de reduzir as horas de trabalho e salário de um funcionário após a licença maternidade, o trabalho fora do horário do expediente e ameaças de represálias a quem contesta as suas decisões.

Maria João Rodrigues confirmou ao Politico a investigação. "Confirmo que houve uma reclamação de um assistente parlamentar sobre diferentes entendimentos dos deveres profissionais. Existe um procedimento padrão para lidar com essas situações e definir uma boa solução, mas ainda precisamos esperar pelo resultado ", respondeu via email.

As denúncias estão agora a ser investigadas pelo Comité de Assédio do Parlamento Europeu.

Maria João Rodrigues, ex-ministra do emprego, é eurodeputada eleita pelo PS, vice-presidente do grupo Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas e presidente da Fundação Europeia para os Estudos Progressistas.