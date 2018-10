"Não há democracia sem combate à corrupção e entidades estruturantes como as Forças Armadas"

"Não há verdadeira democracia sem democratas", "sem condições económicas e sociais que lhe confiram legitimidade", "sem permanente combate às desigualdades à pobreza e à corrupção" e ​"sem atenção a entidades estruturantes como são as Forças Armadas", disse hoje o Presidente da República.

Falando no Largo do Município, em Lisboa, nas comemorações do 5 de Outubro, Marcelo Rebelo de Sousa disse ainda que "não há democracia sem Europa" e essa Europa deve ser "do emprego", da "abertura", do "multiculturalismo", de uma "visão de médio e longo prazo". "A Europa terá de demonstrar que quer um futuro muito diferente do de há 100 anos", disse o Presidente - recordando o período do fim da I Guerra Mundial, a partir do qual emergeriam com grande força no continentes forças xenófonas e racistas e regimes ditatoriais ou totalitários.

