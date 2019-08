Lista de deputados. Presidente do PSD de Leiria demite-se

O presidente da comissão política distrital de Leiria do PSD, Rui Rocha, apresentou ontem à noite a demissão do cargo, na sequência do processo de escolha dos candidatos a deputados.

"Entendo que é uma desconsideração. A lista apresentada não representa o projeto que a distrital defendeu e que foi muito condicionada pela indicação de dois nomes por parte da comissão política nacional", disse ao DN, numa altura em que acaba de comunicar também ao secretário-geral do partido a sua demissão dos órgãos nacionais, uma vez que era membro da comissão nacional.

A decisão de Rui Rocha aconteceu durante a reunião de ontem à noite, em que participaram várias concelhias, num clima de mal-estar provocado pelo anúncio da lista de candidatos à Assembleia da República pelo distrito de Leiria, encabeçada por Margarida Balseiro Lopes, presidente da Juventude Social Democrata. E se esta escolha caiu bem nas estruturas locais (por se tratar de alguém natural da Marinha Grande, um dos 16 concelhos do distrito), o mesmo não aconteceu com a indicação de Pedro Roque, dos Trabalhadores Social Democratas (TSD), que ocupa a terceira posição da lista. Ora, no processo de indicação solicitado às distritais, esse era o lugar de Pedro Pimpão, que acabou por cair. O DN sabe que o deputado, natural de Pombal - onde exerce também o cargo de presidente de junta de freguesia - não aceitou o 5º lugar que entretanto lhe foi proposto.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O clima de tensão agudizou-se com as palavras de José Silvano, secretário-geral do partido, que declarou só haver "um paraquedista" entre todos os 331 candidatos a deputados. "Num círculo eleitoral com a dimensão de Leiria isto não pode acontecer", sublinha Rui Rocha, que foi apoiante de Rui Rio desde a primeira hora - ao contrário de Pedro Pimpão. De resto, várias figuras do PSD entendem que se trata de mais uma 'limpeza'.

O distrito de Leiria tem sido um bastião forte pelo PSD, elegendo o maior número de deputados. Na última legislatura eram 6, no conjunto de 10 que cabem ao círculo eleitoral. "Desta vez os resultados no distrito de Leiria terão uma forte responsabilidade da nacional", conclui Rui Rocha.