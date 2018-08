Legionela. Multas até 45 mil euros para quem não cumprir regras de prevenção

Surto de legionela no hospital São Francisco Xavier, no final do ano passado, matou seis pessoas

Sobe para 34 o número de infetados com legionela no surto do S. Francisco Xavier

Os equipamentos, redes e sistemas que apresentem maior risco de desenvolver a bactéria da legionela ficam obrigados, a partir desta terça-feira, a ser sujeitos a auditorias de três em três anos. O novo regime de prevenção e controlo da doença dos legionários foi hoje publicado em Diário da República e entra amanhã em vigor.

Entre as alterações trazidas pela nova legislação conta-se o agravamento das coimas nos casos de incumprimento - quem não tenha um plano de prevenção e controlo, não faça as auditorias obrigatórias ou não adote os procedimentos legais em situação de risco fica sujeito a coimas que, no caso de pessoas coletivas, vão dos 2500 aos 44 890 euros.

A lei aplica-se a "todos os edifícios e estabelecimentos de acesso ao público", sejam de natureza pública ou privada, e abrange qualquer setor de atividade, desde que lide com "equipamentos de transferência de calor associados a sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado ou a unidades de tratamento do ar" - por exemplo, torres de arrefecimento ou equipamentos industriais de utilização intensiva que usem água. Estes equipamentos ficam agora sujeitos a registo, e os responsáveis ficam obrigados a definir um plano de prevenção e controlo, que terá de incluir uma análise de risco.

Também "sistemas inseridos em espaços de acesso e utilização pública que utilizem água para fins terapêuticos ou recreativos [termas ou piscinas] e que possam gerar aerossóis de água" ficam abrangidos por este quadro legal, mas com obrigações atenuadas (estão dispensados do registo, mas obrigados a elaborar o plano de prevenção).

A legislação que entra amanhã em vigor resulta de uma proposta de lei do governo e de projetos do Bloco de Esquerda, PCP, PEV e PAN, apresentados na sequência do surto de legionela no Hospital São Francisco Xavier que, em novembro de 2017, matou seis pessoas.