Governo aprova recuperação de tempo de serviço contestado pelos professores

Aqui há uns anos o escritor brasileiro João Paulo Cuenca confidenciou-me que sempre que vinha a Portugal ficava impressionado com a quantidade de gente que via a falar sozinha pelas ruas. Eu nunca tinha notado a prevalência da prática em terras lusas, mas é verdade, falamos muito sozinhos, em desabafo, em delírio ou raiva, preparando conversas futuras, resmungando, ou com um telefone encostado à orelha que pode ou não estar ligado a outro.