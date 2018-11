Elas são as portuguesas mais poderosas nos negócios

É Isabel Mota, a primeira mulher a liderar a Fundação Gulbenkian, uma das maiores fundações filantrópicas do mundo com ativos de 3 mil milhões de euros, que faz a capa, mas há muito mais para ver lá dentro. Neste mês, a Forbes faz a lista das portuguesas mais poderosas do mundo dos negócios e homenageia assim o trabalho e o desempenho destas muheres extraordinárias, dez nomes que se fazem símbolo de cada vez mais mulheres capazes de trazer sucesso ao país e levar Portugal mais longe.

Da lista que a Forbes deste mês nos traz, destacam-se investidoras, executivas que criaram a sua própria empresa, diretoras-gerais e presidentes-executivas de grandes companhias que se destacaram pelo seu percurso ímpar. No primeiro lugar do pódio está Maria Ramos, economista luso-sul-africana que desde 2009 lidera o maior banco do continente africano, ABSA Bank. Mas há muito mais representantes do ADN feminino português, incluindo Isabel Vaz, "que em 2000 criou de raiz uma unidade de saúde para o Grupo Espírito Santo e que hoje lidera a Luz Saúde, que conta com 30 unidades", Paula Amorim e Cláudia Azevedo, que gerem os impérios criados pelas respetivas famílias.

A publicação apresenta-as como "líderes que moldam projetos à sua imagem, que deixam marca sem pedir licença, que gerem com brilhantismo milhões de euros e centenas de pessoas".

Eis a lista das dez mais poderosas que abrem a lista da Forbes Portugal.

1. Maria Ramos, presidente do ABSA Bank

2. Paula Amorim, presidente da Amorim Investimentos e Participações

3. Cláudia Azevedo, presidente-executiva da Sonae (a partir de 2019)

4. Isabel Mota, presidente da Fundação Calouste Gulbenkian

5. Isabel Vaz, presidente do comité executivo do grupo Luz Saúde

6. Ana Meneres de Mendonça, presidente da Promendo (detém posições na Altri, Cofina e F. Ramada e Altri)

7. Inês Caldeira, directora-geral da L'Oréal Thailand

8. Manuela Medeiros, fundadora da Parfois

9. Isabel Furtado, presidente-executiva da TMG Automotive

10. Patrícia Bensaude, presidente do grupo Bensaude