PAN diz que "Costa saiu do armário" em relação à tauromaquia

O primeiro-ministro encerra hoje o debate do Orçamento após quatro dias de votações na especialidade que não alteraram significativamente o projetado equilíbrio entre receitas e despesas, ficando-se bem longe do cenário de "catástrofe" temido pelo Governo.

António Costa, que não discursou na Assembleia da República na abertura do debate na generalidade, em 29 de outubro, falará desta vez momentos antes da votação final global da proposta de Orçamento do Estado para 2019 - documento que, uma vez mais, deverá ser aprovado pela maioria parlamentar de esquerda com os votos contra do PSD e do CDS-PP.

