CDS quer ouvir oficial que reduziu rondas aos paióis de Tancos a oito militares

Telmo Correia é o responsável do CDS na comissão de inquérito ao caso de Tancos

O CDS-PP requereu a audição parlamentar do tenente-coronel António Marques Tavares, oficial do Exército que em 2006 aprovou a redução das rondas aos paióis de Tancos para apenas oito militares, em vez dos 44 existentes.

O requerimento, assinado pelos deputados Telmo Correia e António Carlos Monteiro, foi distribuído à margem da audição desta quinta-feira, na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) ao furto de material militar dos paióis de Tancos em junho de 2017, do coronel Hilário Dionísio Peixeiro, comandante da Escola e do Regimento de Paraquedistas - uma das unidades responsáveis pela segurança daquelas instalações.

Fonte do CDS adiantou ao DN que os centristas vão pedir igualmente cópia dos relatórios feitos sobre a segurança dos paióis - e enviados para a Brigada de Reação Rápida - pelos comandantes das cinco unidades responsáveis por essa missão e que antecederam os que estavam em funções na altura do furto.

Essas unidades são os regimentos de Infantaria de Tomar, de Paraquedistas e de Engenharia, a Unidade de Apoio da BRR e a Unidade de Apoio Geral de Material

A unidade em funções na altura do furto era o Regimento de Engenharia, que foi antecedida precisamente pelo Regimento de Paraquedistas em maio de 2017.

Coronel Hilário Peixoto, comandante do Regimento de Paraquedistas © ANTÓNIO COTRIM/LUSA

O coronel Hilário Peixeiro assumiu o comando do Regimento de Paraquedistas em novembro de 2016 e foi um dos cinco oficiais exonerados pelo chefe do Estado-Maior do Exército a seguir ao furto de material militar nos paiós de Tancos.

Requerimento do PCP

O deputado Jorge Machado requereu esta quinta-feira que o Exército entregue ao Parlamento os dois "relatórios adicionais" feitos pelo anterior comandante do Regimento de Paraquedistas, coronel Vasco Pereira, sobre as condições e insuficiências existentes naqueles paióis.

Hilário Peixoto, que disse ter sentido a sua exoneração temporária na sequência do furto "como incompreensão", referiu não ter dados para explicar se a intrusão nos paióis foi feita com colaboração interna de algum militar. Para si, os que o fizeram "aproveitaram a oportunidade e cumpriram o objetivo".

O coronel adiantou que os relatórios mensais feitos no final da cada período com a responsabilidade pelas rondas de Tancos eram enviados para a BRR, embora neles não fizesse referências expressas às lacunas nas instalações porque elas não estavam a cargo do Regimento de Paraquedistas.