Há uma mentira a circular sobre os incêndios de 2017 numa página de um militante do PSD

A forma como António Costa reagiu hoje, sexta-feira, no último dia de campanha, a um cidadão que o acusou de estar de férias durante os trágicos acontecimentos de 2017, quando os incêndios provocaram mais de 60 vítimas mortais, é o assunto do dia. O primeiro-ministro, e cabeça de lista do PS por Lisboa, retorquiu. Negou que estivesse de férias. Exaltou-se com a acusação. E, mais tarde, ao falar com os jornalistas, acusou "a direita" de usar o tema na campanha.

A acusação, falsa, que lhe foi feita está, de facto, publicada no Facebook desde quarta-feira, 2 de Outubro, numa página chamada PSD Europa.

Página de militante do PSD da Bélgica publicou fake news sobre as férias de ANtónio Costa durante os incêndios de 2017 © DR

A página, que publica muitas fake news sobre o PS, o BE e o PCP, e divulga ações de campanha do PSD, não é oficial. Mas há, no entanto, um número de telefone associado (+32 488 63 10 37) e surge identificada, pelo Facebook, como pertencendo a um "partido político". O Polígrafo já identificou o seu autor, Jorge Afonso, militante do PSD.

Jorge Afonso esteve, como observador, no último congresso do PSD.

Entretanto, várias páginas de militantes do PSD, como André Coelho de Lima e o "PSD COncelho de Odemira", que também publicaram a mesma fake news, retiraram-na, como atestam os registos do MediaLab do ISCTE, que acompanhou este caso com o DN.

Rui Rio também usou o mesmo argumento, de que Costa estaria de férias na altura dos incêndios. O gabinete de António Costa desmentiu essa acusação: "Em 17 de Junho de 2017, o primeiro-ministro não estava de férias e no dia 18 de manhã estava em Pedrógão reunido com os presidentes de câmara dos concelhos mais atingidos. Os presidentes de câmara da Sertã ou da Pampilhosa, por exemplo, podem confirmá-lo. Os deputados do PSD-Leiria também estiveram com o primeiro-ministro quando visitou o posto de comando." E acrescentou: "nos dias seguintes o primeiro-ministro coordenou os apoios de emergência e a preparação dos trabalhos de reconstrução. Esteve presente com o Presidente da República, o presidente da Assembleia da República e - a seu convite - todos os líderes partidários no primeiro funeral."

