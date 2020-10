Manuel Heitor, ministro do Ensino Superior, infetado com covid-19

O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, acompanhado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa e pelo pelo ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, fala aos jornalistas após o Encontro "Construir o Futuro de Portugal - Um Compromisso Social" - Pacto de Regime para a Ciência e Inovação (PRECI 2020-2030) no Antigo Picadeiro Real, Museu Nacional dos Coches, em Lisboa, 04 de outubro de 2020.

O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, está infetado com covid-19, informou hoje o gabinete do primeiro-ministro.

"Ontem [domingo] ao fim da tarde, o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior foi informado que testou positivo à covid-19", é referido em comunicado.

A nota indica que Manuel Heitor "não tem sintomas e encontra-se em confinamento domiciliário".

"Em consequência, todos os membros do Governo que participaram na reunião do Conselho de Ministros da passada quinta-feira estão a ser testados, mesmo os que não tiveram um contacto próximo" com o ministro, acrescenta o gabinete de António Costa.

O comunicado indica igualmente que "os resultados dos testes serão conhecidos até ao início da manhã e posteriormente divulgados".

A notícia foi avançada este domingo pela Rádio Renascença.

Esta bateria de testes originou o cancelamento de vários compromissos de agenda de vários membros do Governo, nota a Rádio Renascença. Um desses casos é o Matos Fernando, ministro do Ambiente, que tinha previsto estar presente no lançamento da segunda fase da operação de remoção de resíduos de S. Pedro da Cova e já não irá.

