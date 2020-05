Grande Lisboa. Centros comerciais só reabrem dia 5

António Costa apresentou as conclusões do Conselho de Ministros desta manhã, que decidiu as medidas para a 3ª fase do desconfinamento

O Conselho de Ministros já decidiu o que vai reabrir e o que não vai reabrir na 3ª fase do desconfinamento, que começa dia 1 de junho (segunda-feira).

Nos concelhos da área metropolitana de Lisboa (AML), os centros comerciais terão de permanecer encerrados até dia 4 de junho. O mesmo em relação às Lojas do Cidadão.

Nos mesmos concelhos, serão proibidos os ajuntamentos com mais de dez pessoas, será reforçada a vigilância epidemiológica em obras de construção civil e em empresas de trabalho temporário.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Serão estabelecidos planos de realojamento de emergência.

Dependente de decisão camarária ficarão as feiras e as lojas com mais de 400 metros quadrados. Poderão reabrir dia 4 - mas só com luz verde da respetiva câmara municipal.

Para a AML também haverá uma regra específica quanto aos veículos privados de transporte de passageiros: lotação máxima de 2/3 dos passageiros e uso obrigatório de máscara.

© Fonte: Governo

As regras especiais para Lisboa justificam-se com o facto de a situação epidemiológica ser pior do que no resto do país.

"Na situação da pandemia na Área Metropolitana de Lisboa distingue-se das restantes do país. Tem tido um aumento significativo de número de casos. Não revela um descontrolo, mas sim focos bastante precisos na região", disse o primeiro-ministro, na conferência de imprensa de apresentação das conclusões do plenário governamental.

"Face a esta situação, o Governo optou por reforçar a vigilância epidemiológica nas obras de construção civil e nas empresas de trabalho temporário, traçar planos de realojamento de emergência e limitar ajuntamentos a dez pessoas - no resto do país evolui para vinte pessoas", disse ainda.

[em atualização]