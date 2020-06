Marcelo: "Portugal não pode fingir que não existiu pandemia"

"Portugal não pode fingir que não existiu e existe pandemia, como não pode fingir que não existiu e existe brutal crise económica e financeira."

E também não pode "esperar que as soluções de ontem sejam as soluções de amanhã".

Assim, "este 10 de Junho de 2020 é o exato momento para acordarmos todo para essa realidade": a de que se está perante uma "oportunidade única" para "pensar diferente".

Estas foram as principais mensagens do Presidente da República deixou, esta manhã, nos Jerónimos, ao discursar nas cerimónias de celebração do Dia de Portugal, Camões e das Comunidades.

"Temos nos meses e anos próximos uma oportunidade única para mudar o que é preciso mudar."

Há cem anos, com a pneumónica, "desperdiçamos uma oportunidade única para fazer uma democracia moderna" - mas agora "não cometeremos o mesmo erro", pelo que é preciso "pensar diferente", disse Marcelo Rebelo de Sousa.

"Não perderemos a oportunidade singular de começar de novo", é preciso "não perder o instante irrepetível", ou seja, impõe-se "converter o medo em esperança" e "pensar diferente", insistiu.

"Soluções de amanhã"

Ou seja;: "Não podemos entender que nada ou quase nada se passou, como não podemos admitir que algo de grave ou muito grave ocorreu e esperar que as soluções de ontem sejam as soluções de amanhã, como não podemos concordar com a inevitabilidade da mudança e nada fazer por ela."

"Percebemos mesmo que a pandemia foi global, exacerbou egoísmos, intolerâncias dos outros e do diferente?" ou "pensamos - como outros que se recusaram a agir em tempo devido - que tudo foi um exagero mediático?", questionou ainda.

Não mais "regressar ao habitual"

Marcelo Rebelo de Sousa criticou também que se pense que "é já chegada a hora de fazer cálculos pessoais ou de grupo, de preferir o acessório àquilo que durante meses considerámos essencial, de fazer de conta que o essencial já está adquirido, já passou, já cansou, já é um mero álibi para apagar a liberdade e controlar a democracia". "Temos nos meses e anos próximos uma oportunidade única para mudar o que é preciso mudar" - apelou.

E isto evitando "remendar, retocar, regressar ao habitual, ao já visto, como se os portugueses se esquecessem do que lhes foi, é e vai ser pedido de sacrifício e se satisfizessem por revisitar um passado que a pandemia submergiu".

Devido à pandemia, a cerimónia fez-se apenas com sete convidados presentes nos Jerónimos: além do presidente das comemorações, cardeal Tolentino de Mendonça (que discursou antes do PR), o presidente do Tribunal Constitucional, Manuel da Costa Andrade; o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, António Piçarra; o presidente do Tribunal de Contas, Vítor Caldeira; a presidente do Supremo Tribunal Administrativo, Dulce Neto; e ainda o primeiro-ministro, António Costa, e o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues.

Desta vez, ao contrário do que é hábito, também não houve condecorações - mas Marcelo anunciou que nos próximos dias irá entregar a Ordem do Mérito à equipa que tratou o primeiro doente de covid-19 em Portugal.

Pelas 11h00, o Presidente, acompanhado dos seus convidados, foi recebido à entrada da Igreja de Santa Maria de Belém pela diretora do Mosteiro dos Jerónimos e da Torre de Belém, Dalila Rodrigues, e pelo prior José Manuel dos Santos Ferreira.

Antes dos discursos, o Presidente depôs uma coroa de flores junto ao túmulo de Camões. Houve também um minuto de silêncio em homenagem aos portugueses mortos em combate ao longo da história.

Na sua intervenção, Marcelo começou por recordar que, antes da pandemia, o Dia de Portugal deste ano - o último deste seu mandato presidencial iniciado em 2016 - estava pensado para se celebrar na Madeira - e daí o convite ao cardeal Tolentino de Mendonça, natural da ilha, para presidir à comissão das comemorações.

Mas a pandemia surgiu e assim este tornou-se num "instante tão diverso daquele que haviamos sonhado".

[em atualização]