Covid-19. Von der Leyen iniciou quarentena e vai ser testada

Ursula von der Leyen participou há menos de uma semana na reunião do Conselho de Estado, no Palácio da Cidadela em Cascais, e foi informada de que um dos conselheiros presente no encontro, o advogado e comentador político, António Lobo Xavier está infetado com covid-19.

"De acordo com os regulamentos em vigor, estou (...) em auto-isolamento até amanhã de manhã", anunciou a presidente esta manhã através da rede social Twitter, assegurando que vai ser "testada novamente", depois de ter "testado negativo na quinta-feira".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O DN está a tentar apurar junto do gabinete de Von der Leyen de que forma a presidente foi informada, e que implicações isso terá na agenda da presidente e no trabalho do executivo comunitário. E, também a propósito deste caso, se a presidente, eventualmente, teve algum sintoma.

Vale a pena lembrar que depois da reunião de Conselho de Estado, em Portugal, em que a Presidente esteve sem máscara, a três cadeiras de distância de Lobo Xavier, Von der Leyen participou na Cimeira Europeia onde estiveram também, o presidente do Conselho Europeu (que curiosamente, tinha estado em quarentena, depois de um contacto próximo com um infectado), com o presidente do Parlamento e com os representantes do poder executivo de toda a União, incluindo novamente com António Costa e com Angela Merkel, por exemplo.